محافظ الإسماعيلية يتابع سير العمل بمنظومة التأمين الصحي الشامل

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تفقد اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، المجمع الطبي الجديد؛ لمتابعة سير العمل بعد تشغيل منظومة التأمين الصحي الشامل.

تفقد بشارة المباني التخصصية والطوارئ بالمجمع والذي يضم 9 مبان لتقديم الخدمات الطبية بمختلف التخصصات وعلى أحدث مستوى للمواطنين.

كما تفقد مركز 30 يونيو الدولي لأمراض الكلى والمسالك البولية بالمجمع الطبي ، والذي يضم 8 غرف داخلية و89 ماكينات غسيل كلوي و3 غرف عمليات و8 أسرة رعاية مركزة، و6 عيادات متخصصة فى أمراض الكلى والمسالك البولية لتقديم الخدمات الصحية للمواطنين.

وخلال الجولة تفقد بشارة أعمال الميكنة والتحول الرقمي بالمركز، والتأكد من انتظام تسجيل المواطنين بالمنظومة، مشيدا بمدى وعي أبناء الإسماعيلية وتسجيلهم بالمنظومة، حيث تجاوزت نسبة التسجيل 85% من إجمالي سكان المحافظة والبالغ عددهم 1,350 مليون نسمة من منتفعي بمنظومة التأمين الصحي الشامل بالإسماعيلية.

والتقى المحافظ بزائري المجمع من المرضى في جميع الأقسام المختلفة للاطمئنان على صحتهم، والتأكد من تلقيهم الخدمة الطبية وذلك من بداية دخولهم وحتى تلقي الخدمة.

ووجه الجهاز الطبى بمزيد من الاهتمام بالمرضى باعتبارهم الركيزة الأساسية لنجاح المنظومة والارتقاء بمستوى الخدمة الصحية.

ومن المقرر أن تغطي منظومة التأمين الصحي الشامل بالإسماعيلية 66منشأة طبية في مرحلة التشغيل الكلى للمنظومة منهم 54 وحدة ومركز و 12مستشفى.