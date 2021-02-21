القوات المسلحة الإماراتية توقع صفقات شراء أسلحة بـ5 مليار درهم

شهد اليوم الأول من معرض الدفاع الدولي "آيدكس" بأبوظبي إعلان القوات المسلحة الإماراتية توقيع 19 صفقة بقيمة 030ر5مليار درهم مع شركات محلية ودولية.(الدولار يعادل 67ر3 درهم).

وقال المتحدث الرسمي للمعرض العميد ركن محمد الحساني، اليوم الأحد، إن إجمالي الصفقات مع شركات التصنيع الخارجية بلغت 091ر1مليار درهم، والتي تمثل 22% من إجمالي قيمة الصفقات، فيما بلغت قيمة الصفقات المحلية 939ر3 مليار درهم بنسبة 78%، مشيرا إلى أن العقود توزعت على سبع شركات خارجية، و12 شركة محلية.

وذكر أن أبرز الصفقات التي عقدتها القوات المسلحة الإماراتية تضمنت التعاقد على شراء 12 طائرة بدر بي -250 بقيمة 697ر1مليار درهم، وشراء ذخائر وأسلحة بقيمة 689 مليون درهم، إلى جانب شراء سيارات وآليات بقيمة تتجاوز 230 مليون درهم.

وأشار إلى أن الصفقات المحلية تضمنت، التعاقد لتوريد قطع غيار وأعمال صيانة لدبابة لوكليرك، وتوفير خدمات الإسناد الفني لنظام الملاحة الجوية لصالح قيادة الطيران المشترك، بقيمة 410 ملايين درهم.