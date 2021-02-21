فاوتشي: سيتم سريعا تعويض تأخيرات التطعيم الناجمة عن الطقس السيئ

قال أكبر خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة أنتوني فاوتشي إنه سيتم تعويض التأخر الذي حدث في التطعيمات ضد فيروس كورونا بسبب الطقس القاسي الأسبوع الماضي بحلول منتصف الأسبوع الجاري.

وتراجعت وتيرة التطعيمات خلال الأسبوع الماضي حيث تسبب الطقس البارد في توقف معظم جنوب الولايات المتحدة وفي بعض الحالات منع حركة الإمدادات.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن فاوتشي، مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية، قوله في برنامج "قابل الصحافة" على شبكة "ان بي سي"، من بين ثلاث مقابلات أجراها اليوم الأحد "كان العدد ستة ملايين جرعة متأخرة".

وتابع "عندما تضع قدمك على دواسة الوقود وتضغط عليها حقًا، سنصل إلى حيث نريد أن نكون بحلول منتصف الأسبوع."

وحول أرقام الإصابات والوفيات قال فاوتشي "إنه شيء مذهل عندما تنظر إلى الأرقام ، أمر لا يصدق تقريبا، لكنه صحيح.. هذه جائحة مدمرة، وهي تاريخية.. سيتحدث الناس عن هذا الأمر بعد مرور عقود وعقود وعقود من الآن".