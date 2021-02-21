وسائل إعلام: سفينة «نوفوتشيركاسك» الحربية الروسية دخلت مياه المتوسط

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دخلت سفينة الإنزال الكبيرة الروسية "نوفوتشيركاسك" مياه البحر المتوسط، اليوم السبت، وفق ما أفادت مواقع إعلامية تركية نشرت صورا لعبور السفينة مضيق البوسفور.

وبحسب المواقع فإن السفينة الروسية التابعة لأسطول البحر تتجه نحو ميناء طرطوس في سوريا، حيث تمتلك القوات البحرية الروسية مركزا لوجستيا.

وتتكون مجموعة القطع التابعة للأسطول الحربي الروسي المتواجدة حاليا في البحر الأبيض المتوسط من أكثر من 10 سفن قتالية ومساعدة.

ووفقا لوسائل إعلام أجنبية، فإن سفن الإنزال الكبيرة والسفن المساعدة التابعة للبحرية الروسية، إضافة إلى سفن مستأجرة من قبل الأسطول الروسي، تشارك في عملية نقل شحنات إلى مجموعة الطيران الروسي المتمركزة في مطار حميميم (بريف اللاذقية) ونقطة الإمداد في ميناء طرطوس ووحدات الجيش الحكومي السوري.