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أعداد جريدة الشروق
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إيران تعدم 1.4 مليون دجاجة بسبب تفشي انفلونزا الطيور

أ ش أ
نشر في: الأحد 21 فبراير 2021 - 3:24 ص | آخر تحديث: الأحد 21 فبراير 2021 - 3:24 ص

أعلنت السلطات الإيرانية اليوم السبت، إعدام 1.4 مليون دجاجة على الأقل في البلاد بسبب رصد تفشي إنفلونزا الطيور في البلاد.
وقال مدير الهيئة البيطرية الإيرانية علي عسكر مكانالي في تصريحات متلفزة أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، إن "الدواجن تم إتلافها بسبب مخاوف من انتشار فيروس إنفلونزا الطيور من نوع "H5N8" شديد العدوى".
وأضاف أن "معظم الدواجن التي تم إتلافها كانت في محافظة خراسان الجنوبية"، مشيرا إلى أن الفيروس انتشر - سريعا - في دائرة نصف قطرها 15 كيلومترا حول مزرعة لأن أصحابها قرروا إخفاء التفشي عن السلطات.
ولفت إلى أن انتشار الفيروس بات - الآن - تحت سيطرة السلطات، مشددا على أنها لا تخطط لمواصلة التخلص من الدواجن حاليا.

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