يقيم بيت الشعرالعربي بيت "الست وسيلة" خلف الجامع الأزهر ، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في السادسة مساء اليوم الأحد ، ليلة شعرية حافلة، تستكمل خلالها الاحتفال أمير شعراء العامية المصرية بيرم التونسي، بمناسبة مرور ستون عاما علي رحيله

وخلال الأمسية يتم مناقشة "الأثر الباقي لشعر بيرم التونسي" والتي يشارك فيها من الشعراء: أحمد عجاج، أمينة عبد الله، حنان شاهين، سيد عنبة، ومحمود بيرم التونسي حفيد الشاعر الكبير الراحل

يسبق الندوة وفي الرابعة مساء نفس اليوم، ورشة شعراء جامعات مصر، وتناقش الجوانب المتباينة في إبداعات بيرم الزجلية والشعرية والنثرية والصحفية.