تطوير شارع الرياضات البحرية بمنطقة هضبة أم السيد بشرم الشيخ

أكد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أنه جرى الانتهاء من إنارة طريق شارع الرياضات البحرية بمنطقة هضبة أم السيد بشرم الشيخ، بطول 1.7 كيلو متر، وعرض 30 متر، وجاري الانتهاء من أعمال الطبقة الأخيرة لرصف شارع نادي الرياضات، وجرى الانتهاء من تجميله وإقامة مظلات ومناطق الترفيهية، مشايات على الجانبين، باركينج، وحارات تهدئة بهدف توفير الدخول والخروج الآمن للمنطقة.

جاء ذلك اليوم الأحد خلال الجولة التفقدية التي قام بها محافظ جنوب سيناء بمدينة شرم الشيخ، يرافقه اللواء محمود السولية، رئيس مدينة شرم الشيخ، بجولة لمتابعة نسب التنفيذ بالمشروعات الجاري تفيذها بمدينة شرم الشيخ.

وتفقد المحافظ خلال الجولة المرحلة الأخيرة من مشروع تطوير هضبة أم السيد والذي يتضمن تطوير شامل للمنطقة، منها إنشاء ممشى سياحي يطل على البحر بطول 2 كيلو متر، و مشايات بطول 2 كيلو متر وعرض 3.6 متر من الرخام والجرانيت، وإقامة الكورنيش لتصبح المنطقة مقصدًا سياحيًا عالميًا، وإضافة مقاصد سياحية جديدة لمدينة شرم الشيخ .

وتابع المحافظ خلال الجولة الأعمال الإنشائية لمبنى مجلس المدينة الجديد ومبنى الخدمات.