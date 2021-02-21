المغرب يسجل 444 إصابة و8 وفيات جديدة بكورونا مقابل 772 شفاء

أعلنت وزارة الصحة المغربية، مساء السبت، عن تسجيلها 444 إصابة و8 وفيات جديدة بفيروس كورونا في البلاد، ما يمثل انخفاضا لكلا المؤشرين مقارنة مع بيانات الجمعة.

وأفادت وزارة الصحة، في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 444، ليصل العدد الإجمالي إلى مستوى 480948 حالة منذ بدء رصد التفشي في 2 مارس الماضي، بينها 8357 تعتبر نشطة.

ويشهد مؤشر الإصابات اليوم بالتالي تراجعا تدريجيا في المغرب الذي سجل يوم 16 فبراير 476 حالة، وفي 17 فبراير 508، وفي 18 فبراير 477، وفي 19 فبراير 448.

وأضافت الوزارة أنها رصدت 8 وفيات جديدة جراء المرض خلال يوم، ليرتفع عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 8548 بنسبة فتك عند مستوى حوالي 1.8%.

ويأتي ذلك بعد أن بلغ هذا المؤشر يوم 16 فبراير 13 وفاة، وفي 17 فبراير كذلك 13، وفي 18 فبراير 7 حالات، وفي 19 فبراير 16.

وذكرت وزارة الصحة أنها سجلت 772 حالة شفاء جديدة ليصل عدد المتعافين من فيروس كورونا في المملكة إلى مستوى 464043 بمعدل تعاف بلغ 96.5%.

وأفادت الإحصائية الأخيرة بأن عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من لقاحات ضد فيروس كورونا المستجد بلغ 2447716، بينهم 13476 تم تطعيمهم كذلك بالجرعة الثانية.