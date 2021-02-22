سفير مصر بتنزانيا عن استقبال بعثة الأهلي: الأمور تمت على أكمل وجه

قال محمد جابر أبو الوفا، سفير مصر في تنزانيا، إن بعثة النادي الأهلي وصلت إلى تنزانيا في وقت متأخر من مساء الجمعة الماضية، مشيرًا إلى التواصل بشكل مستمر مع رئيس البعثة ومدير الكرة بالأهلي؛ لتيسير ترتيبات الإقامة والانتقالات والاستقبال.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «ON»، مساء الأحد، أن الأمور تمت على أكمل وجه، موضحًا أن الأهلي أدى التمرينات الخاصة به في الملاعب القريبة من فندق الإقامة، اليوم وأمس.

وأوضح أن التمرينات ركزت على تدريبات بدنية والإحماء، متابعًا: «غلب على التمرين الحماس والجدية الشديدة والحرص على تحقيق الفوز، رغم ارتفاع درجة الحرارة».

ولفت سفير مصر لدى تنزانيا إلى أن الأهلي من المقرر أن يجري مجموعة من التدريبات غدًا قبل موعد المباراة في الثلاثاء المقبل، مؤكدًا أن هناك أجواء حماسية للغاية من مشجعي فريق سيمبا، وخاصة أنهم يدركون بشكل كامل لصعوبة المباراة.

ووصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برئاسة محمد الدماطي عضو مجلس الإدارة، إلى دار السلام بتنزانيا، بعد رحلة طيران استغرقت ٥ ساعات ونصف الساعة.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي أمام سيمبا التنزاني، يوم الثلاثاء المقبل، في الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.