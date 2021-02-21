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وفاة والدة رونالدينيو بسبب فيروس كورونا

محمد ثابت
نشر في: الأحد 21 فبراير 2021 - 1:09 م | آخر تحديث: الأحد 21 فبراير 2021 - 1:14 م

قدم نادي برشلونة الإسباني تعازيه في وفاة والدة رونالدينهو، أسطورة الفريق الكتالوني، بعد صراع مع المرض.

تُوفيت دونا ميجولينا، والدة النجم البرازيلي رونالدينهو عن عمر يناهز 71 عامًا متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

وأعلنت وسائل الإعلام البرازيلية وفاة والدة رونالدينهو في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا، بعدما تدهورت حالتها الصحية مؤخرًا، رغم إصابتها بالمرض في نهاية عام 2020.

من جانبه قدم نادي برشلونة تعازيه في وفاة والدة نجم الفريق السابق رونالدينهو عبر الموقع الرسمي للنادي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» بنشر صورة لرونالدينهو ووالدته، معلقًا عليها:" نادي برشلونة يبعث بأصدق تعازيه لأسطورة النادي رونالدينهو في فقدان والدته، فالترقد بسلام".


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