قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة والسكان، إن اللجنة تحدث البروتوكول العلاجي، وفقًا للمستجدات على أرض الواقع أو الدراسات المصرية والعالمية أو التغيرات الملاحظة في طبيعة المرض نفسه.

وأضاف حسني، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «المواجهة»، الذي تقدمه الإعلامية ريهام السهلي عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الأحد، أن اللجنة حدثت البروتوكول، وفق المعايير العالمية، أربع مرات آخرها شهر نوفمبر الماضي، مؤكدًا أنه حقق نتائج شفاء مرضية جدًأ.

وأشار إلى أن اللجنة لديها بعض الملاحظات على بعض الأدوية التي أثبتت دراساتها تحقيق كفاءة عالية في علاج كورونا، متابعًا: «ندرس هل إضافتها تحسن من نسب الشفاء أو التعافي أو سرعته، ونجتمع بصفة دورية؛ لمتابعة الأمر».

ونوه رئيس لجنة مكافحة كورونا إلى أن «نسب وفيات كورونا لبعض الحالات الشديدة غير مرضية بالنسبة للجنة، رغم أنها تتوافق مع المعدلات العالمية، موضحًا أن الرضا يتعلق بالوصول لنسبة شفاء 100%.

وأوضح أن اللجنة تبحث إضافة بعض الأدوية وأجهزة التنفس الصناعي واستخدام الأكسجين لتقليل الوفيات، متابعًا أن اللجنة تدرب الأطباء على البروتوكول العلاجي أكثر من مرة، وتتابع نسبة تطبيقه، في إطار دورها العلاجي والبحثي والتدريبي.