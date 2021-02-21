نائب حاكم دبي يفتتح فعاليات معرض جلفود 2021

افتتح نائب حاكم دبي الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم "الأحد" الدورة السادسة والعشرين من معرض "جلفود 2021"، أكبر حدث تجاري سنوي في قطاع الأغذية والمشروبات حول العالم، في مركز دبي التجاري العالمي وتستمر أعمالها خمسة أيام بمشاركة نحو 2500 شركة من 85 دولة، في أول فعالية عالمية مباشرة للقطاع منذ 12 شهرا.

وأكد نائب حاكم دبي أن رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وتوجيهاته المستمرة بتوفير البيئة الداعمة للأعمال ومواصلة توثيق دور دبي ، في ضوء مسؤوليتها كشريك مؤثر يضع أمام القطاع الخاص المحلي والعالمي كل الفرص التي تعينه على تحقيق النمو والازدهار، كانت سبباً مباشراً في تسريع وتيرة تعافي الإمارة من تبعات جائحة كوفيد-19، باتخاذ قرارات وتدابير سريعة وحاسمة أسهمت في تجنب الأسوأ والعودة إلى مباشرة الأعمال ضمن مختلف القطاعات الحيوية في دبي ومن أهمها قطاع المعارض.

وتفقد الشيخ مكتوم جانبا من الأجنحة العالمية المشاركة في معرض جلفود 2021، والساعية لاغتنام الفرص والصفقات التجارية المميّزة التي يوفرها الحدث الذي يأتي بعد عام كامل من التحديات، ليمهد لمرحلة جديدة من الصفقات والشراكات التجارية انطلاقاً من دبي.

يأتي انعقاد معرض جلفود هذا العام وسط إجراءات احترازية وتدابير وقائية دقيقة، كبرهان جديد يؤكد مكانة دبي كمركزٍ استراتيجي للتجارة العالمية، ويبرز قدرتها على توفير بيئة الأعمال الآمنة والمثالية، وهو ما أسهم في تعزيز الاهتمام العالمي بالمشاركة الفعلية في هذه الدورة من المعرض.

ويعد معرض جلفود 2021 أبرز منصة تنافسية في مجال التوريد هذا العام، لما يتيحه للجهات العارضة من فرص لعقد اللقاءات المباشرة مع التجار المحتملين والباحثين عن الصفقات لأجود المنتجات، فيما سيوفر للزوار تجربة مميّزة مع أحدث الابتكارات والحلول التكنولوجية.

وستلقي وزيرة الدولة للأمن الغذائي والمائي مريم بنت محمد المهيري غداً كلمة افتتاحية تناقش خلالها استراتيجية الأمن الغذائي، الهادفة إلى تعزيز مكانة دولة الإمارات في مصاف الدول العشر الأولى على مؤشر الأمن الغذائي العالمي، وتناقش تفاصيل هذه الاستراتيجية وإمكانية إرساء بيئة صناعية وسوقية داعمة لتحقيق أهدافها.

وزير الطيران المدني يتفقد مطار القاهرة بعد جولة موسعة بمطار مرسى علم

أجرى وزير الطيران المدني الطيار محمد منار، جولة تفقدية لمطار القاهرة زار خلالها مهبط الطائرات، وتابع أعمال التطوير بمنطقة سيور وتجميع الحقائب بصالة الوصول بمبني الركاب رقم 3 وأجهزة الكشف الأمني عن الحقائب CTX الجديدة واطمأن على انتظام حركة التشغيل والالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية بالمطار.

وأوضح بيان لوزارة الطيران اليوم الأحد، أن الجولة التفقدية تأتي في إطار الوقوف على حركة التشغيل وسير العمل بالمطار، كما أنها تأتي عقب قيام الوزير منار بزيارة تفقدية لمطار مرسى علم الدولي والذي يعد أحد أهم مطارات الجذب السياحي بمحافظة البحر الأحمر وذلك بعد انتهاء الزيارة التي قام بها لمطار الغردقة الدولي حيث استقبله اللواء طارق زادة مدير مطار مرسى علم.

وأشار البيان إلى قيام منار بتفقد صالات السفر والوصول ومنطقة الجوازات وسيور الحقائب ومهبط الطائرات وكاونترات إنهاء إجراءات السفر، ومنافذ الأسواق الحرة لشركة مصر للطيران بالمطار كما قام سيادته بمتابعة أنظمة المراقبة للاطمئنان على الإجراءات الأمنية المطبقة.

وأشاد خلال جولته بدور جميع العاملين بمطار مرسى علم لحرصهم الشديد على الالتزام بتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية بالمطار في ظل جائحة فيروس كورونا، واطمأن على جاهزية المطار وتزويده بالكاميرات الحرارية المستخدمة للكشف عن درجة حرارة الركاب والعلامات الإرشادية داخل صالات المطار وكذا الملصقات الخاصة بالتباعد الاجتماعي من أجل ضمان سلامة المسافرين والعاملين بالمطار.

وثمن وزير الطيران المدني، دور إدارة مطار مرسى علم الدولي في توفير كافة التسهيلات والخدمات المقدمة للسائحين من مختلف دول العالم وخاصة أن المطار شهد الفترة الماضية استقبال عدد من رحلات الشارتر وعلى متنها جنسيات مختلفة من السائحين.