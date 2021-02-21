رئيس جامعة سوهاج عن تصريحات تامر أمين الأخيرة: لا نقبل المساس بأهالينا في الصعيد

علق الدكتور أحمد عبدالعزيز، رئيس جامعة سوهاج، على تصريحات الإعلامي تامر أمين المسيئة لأهالي الصعيد، قائلًا: «نرفض مثل هذه الأقاويل ليس فقط على الصعيد وإنما على كل المواطنين بمصر».

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي» الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء السبت، إن الجامعة بادرت بإصدار بيانًا يرفض تصريحات الإعلامي تامر أمين، معقبًا: «لا نقبل أي مساس بأهالينا في الصعيد».

وأضاف أن الأسر المصرية في الصعيد تبذل جهدًا كبيرًا لمواجهة مشقة الحياة، متابعًا: «نتمنى من إعلامنا يقدر ده، وإحنا نسيج وشعب واحد، ويهمنا في المقام الأول الحفاظ على النسيج الوطني بمصر».

وقررت هيئة المكتب بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وقف برنامج الإعلامي تامر أمين إلى حين استدعائه والتحقيق معه يوم الأحد المقبل، والتأكيد على ضرورة الالتزام بمدونات النشر التي تحض على تعظيم القيم السلوكية والأخلاقية.