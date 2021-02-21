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عرضت فضائية «روسيا اليوم»، صباح الأحد، مقطع فيديو يرصد تحول قرية إيرانية إلى لوحات بيضاء مذهلة وذلك بفضل الثلوج.

وأظهر الفيديو غالبية أنحاء قرية درة درخت بمحافظة لرستان غربي إيران، وهي مغطاة بالثلوج.



