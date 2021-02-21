وزير خارجية لوكسمبورج يحذر ألمانيا من غلق حدودها مع بلاده

حذر وزير خارجية لوكسمبورج، جان اسلبورن، ألمانيا من غلق حدودها مع بلاده بسبب جائحة كورونا.

وفي تصريحات لشبكة التحرير الصحفي "دويتشلاند" الألمانية، قال اسلبورن اليوم الأحد:" بالطبع يجب أن تكون هناك اختبارات في ظل سلالات فيروس كورونا لكن يجب علينا فعل كل ما يمكن من أجل وصول العاملين المتنقلين إلى أماكن عملهم بدون قيود".

وأشار اسلبورن إلى حاجة بلاده إلى العاملين المتنقلين " 60% من العاملين في مستشفياتنا ودور رعاية المسنين هم من عابري الحدود، وإذا لم يعد هؤلاء العاملون المتنقلون قادرين على الدخول فإن النظام الصحي في لوكسمبورج سينهار".

وأعرب اسلبورن عن اعنقاده بأن أوروبا لم تحقق نموا مشتركا في مكان آخر كما حققته في هذه المنطقة وقال إن " ألمانيا ولوكسمبورج وفرنسا وبلجيكا أعضاء مؤسسون في الاتحاد الأوروبي كما أن هذه الدول هي التي دعت إلى تأسيس منطقة شينجن".

وأعرب اسلبورن عن أسفه لضرورة الاستغناء عن الرحلات غير الضرورية في الجائحة " لكن لا ينبغي أن نُصَعِّب حياة مئات الآلاف من العاملين المتنقلين عبر الحدود بلا داع، فلوكسمبورج يفد إليها وحدها 100 شخص من فرنسا يوميا و50 ألف شخص من ألمانيا و50 ألف من بلجيكا".