مستشار الرئيس للصحة: اللقاح المصري يمر بمجموعة من الخطوات الآن

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن اللقاح المصري ضد كورونا يمر بمجموعة من الخطوات الآن، معربًا عن ثقته في أن تكون إيجابية.



وأضاف تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأحد، أن هيئة الدواء المصرية يجب أن تمنح اللقاح موافقة الإفراج عن المستحضر، عندما يصل اللقاح للتجارب السريرية النهائية.



وأشار إلى أن كل الأمصال واللقاحات التي أجيزت حتى الآن والمستخدمة في التلقيح ضد فيروس كورونا حاصلة على الترخيص المؤقت أو العاجل أو المستعجل؛ نظرًا لظروف الوباء.



وأوضح مستشار الرئيس للصحة أن أي دواء أو لقاح يحتاج عدة سنوات لحين إيجازه، متابعًا: «يمر بمرحلة الجزء المعملي الأكاديمي ثم التجارب على الحيوانات ثم على البشر، ويتم إعلانه رسميًا بعد الانتهاء من عرض الأوراق مستكملة وموثقة على هيئة الدواء».