يرى إيهاب جلال، المدير الفني لفريق مصر المقاصة، أن فريقه أعطى وادي دجلة بعض الهدايا في الشوط الأول.

وحقق مصر المقاصة فوزا غاليا على وادي دجلة بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم بينهما أمس السبت، ضمن منافسات الأسبوع الحادي عشر للدوري الممتاز.

وقال ايهاب جلال في تصريحات تلفزيونية: "أشكر جميع اللاعبين على الفوز، وقدمنا مباراة رائعة خاصة في الشوط الثاني".

وأضاف: "أعطينا وادي دجلة بعض الهدايا في الشوط الثاني، لكن أداء فريقي كان جيد وطبقنا بعض الأمور التي كانت غائبة منذ فترة".

وأكمل: "الشكل العام كان جيد، وحققنا 3 نقاط مهمة قبل لعب المؤجلات وإيقاف الدوري".

وتابع:" موجود هنا لعمل شيء جيد مع الفريق، وأتمنى أن يظلوا على هذا الأداء، وسنظل نصحح أخطاء حتى نهاية الدوري".

وبسؤاله عن تواجده في وصافة الدوري بشكل مؤقت .. أجاب:" لا افتح الجدول ابدًا، كل هذا ليس حقيقي حتى الآن والحقيقي سيكون في النهاية".