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صحيفة: إيطاليا قد تحذو حذو بريطانيا بشأن التطعيم الجماعي

(د ب أ)
نشر في: الأحد 21 فبراير 2021 - 8:41 م | آخر تحديث: الأحد 21 فبراير 2021 - 8:41 م

ذكرت صحيفة إيطالية ، اليوم الأحد، أن إدارة رئيس الوزراء ماريو دراجي توشك على تسريع برنامج التطعيم في إيطاليا، مستلهمة بذلك الحملة التي أطلقتها المملكة المتحدة للتطعيم الجماعي، في محاولة لاحتواء تفشي فيروس كورونا.

ونقلت صحيفة "لا ستامبا" الإيطالية عن مصادر لم تسمها أن الحكومة الإيطالية الجديدة ستحذو حذور حكومة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون خلال اجتماع مقرر يوم الاثنين، من خلال إطلاق عملية للتطعيم الشامل باستخدام كافة جرعات اللقاح المتاحة.

وحتى الآن، تم تطعيم أكثر من 17 مليون شخص في المملكة المتحدة، أو نحو 30% من السكان البالغين، مما يجعل بريطانيا رائدة على مستوى العالم في التطعيمات ضد كورونا، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد .

وكانت إيطاليا قد سجلت أكثر من 95 ألف وفاة جراء الإصابة بمرض كوفيد 19.

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