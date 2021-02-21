أوكرانيا تنصب خياما بمستشفى للتعامل مع تزايد أعداد مرضى كورونا

نصبت مستشفى بغرب أوكرانيا خياما من أجل التعامل مع العدد الكبير من مرضى يعانون من الإصابة بمرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا ،حسبما قالت خدمة الدفاع المدني اليوم الأحد.

ووفر هذا الإجراء 120 سريرا إضافيا بمستشفى بوهورودتشاني في إقليم إيفانو فرانكيفسك.

وأظهرت صور خياما منصوبة في الجليد، بجوار المستشفى مباشرة.

ويسجل الإقليم أعلى معدلات إصابة في أوكرانيا منذ نحو أسبوعين، لكن لم يتضح سبب ذلك. وتفتقر أوكرانيا للإمكانيات لرصد السلالات الجديدة من فيروس كورونا المسبب للمرض، وإرسال عينات للتحليل لدى مختبر منظمة الصحة العالمية في ألمانيا.

وعلى مستوى البلاد، تراجع عدد الإصابات الجديدة والمرضى بالمستشفيات منذ ديسمبر الماضي.

ومع ذلك، لم تجر أوكرانيا بعد حملة تطعيم، على الرغم من إعلان خطط عن القيام بذلك. وتوجه وزير الصحة ماكسيم ستيبانوف إلى الهند بشكل مفاجئ، للمساعدة في تنفيذ حملة التطعيم.

ومن المتوقع أن تصل 500 ألف جرعة الأولى من اللقاح إلى كييف من الهند في الأيام المقبلة.

وسجلت أوكرانيا 3ر1 مليون حالة إصابة وأكثر من 25 ألف وفاة منذ بدء تفشي الجائحة.