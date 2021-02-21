الشرطة الأمريكية: مقتل 3 أشخاص في إطلاق نار بمتجر أسلحة في لويزيانا

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قالت الشرطة الأمريكية إن ثلاثة أشخاص قتلوا بعد ظهر يوم السبت في إطلاق نار بمتجر للأسلحة في لويزيانا ومحيطه.

وقال مكتب مأمور الشرطة جيفرسون باريش في مؤتمر صحفي بثته شبكة "دبليو دي إس يو" المحلية التابعة لـ" إن بي سي" إن شخصا قتل شخصين بالرصاص داخل متجر "جيفرسون جن أوتليت" في ضاحية ميتايري شمال غربي نيو أورليانز.

وأوضح مكتب مأمور الشرطة إنه بعد الإطلاق الأولي للنار، رد عدة أشخاص على إطلاق النار داخل المتجر وخارجه. وقتل شخص ثالث خارج المبنى خلال تبادل إطلاق النار.

وقالت الشرطة إن شخصين آخرين تعرضا لإطلاق النار ونقلا إلى مستشفى محلي. وبحسب ما ورد فإن حالتهما مستقرة.