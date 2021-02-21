رومينيجه يطالب منتقدي الشراكة بين بايرن وقطر بالتحلي بـ «الصبر»

طالب كارل هاينز-رومينيجه، الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم منتقدي الشراكة بين ناديه وبين قطر بالتحلي بـ "الصبر اللازم" وذلك في ظل استمرار الانتقادات لهذه الشراكة.

وفي تصريحات للقناة الثانية بالتلفزيون الألماني (زد دي إف)، قال رومينيجه إن قطر " قطعت بالفعل شوطا كبيرا" في مجال حقوق الإنسان والعمل.

وردا على المطالب المنادية بأن يتخذ بايرن موقفا أقوى ويبعث بإشارات أكثر وضوحا إلى الدولة منظمة مونديال كأس العالم 2022، قال رومينيجه :"نحن في بايرن ميونخ نرى أن بإمكان المرء أن يحقق من خلال الحوار أكثر كثيرا مما يمكن تحقيقه من خلال الموقف الدائم الانتقاد".

وتدعم الخطوط الجوية القطرية النادي البافاري في إطار الشراكة كما أقام بايرن ميونخ معسكره الشتوي مرارا في قطر. وكان فريق كرة القدم النسائي لبايرن ميونخ في قطر مؤخرا.

وكانت الشراكة بين بايرن وقطر تعرضت أيضا لانتقادات في الفترة الماضية من قبل مشجعي النادي البافاري.

وأعرب رومينيجه عن اعتقاده بأن البلد الذي لا يزال شابا تطور مشيرا إلى أن كرة القدم قدمت "إسهاما كبيرا في تحسن الموقف" لكنه أوضح أن بايرن ميونخ أو كرة القدم وحدها لا يمكنهما إحداث تغييرات شاملة " فنحن لا يمكننا تحسين العالم برمته".

وتشير تقديرات منظمة العفو الدولية إلى تحسن وضع العمالة الأجنبية في قطر في الفترة الأخيرة لكنها رأت أن قطر لا تطبق الإصلاحات بشكل كاف، كما أخذت المنظمة على قطر تكرار عدم محاسبة أرباب عمل محليين على مخالفاتهم بحق العمالة الأجنبية.

وترى المنظمة أن آلاف من العمال الأجانب لا يزالون تحت رحمة بعض من أرباب العمل منعدمي الضمير بعد أن مرت انتهاكاتهم دون عقاب.