الصحة: موقع تسجيل رغبات الحصول على لقاح كورونا يتسم بسهولة الاستخدام

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة والسكان، إن تلقيح كبار السن وأصحاب المزمنة ضد فيروس كورونا يبدأ خلال الأسابيع المقبلة، مؤكدًا أن موقع تسجيل رغبات الحصول على اللقاح يتسم بسهولة الاستخدام.



وأضاف حسني، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «المواجهة»، الذي تقدمه الإعلامية ريهام السهلي عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الأحد، أن الموقع مرتبط بمنظومة «100 مليون صحة»؛ للتأكد من صحة البيانات، لافتًا إلى أن مسار الحصول على الجرعة الأولى مختلف عن الثانية.



وأشار إلى أن الوزارة بدأت بتلقيح الأطباء داخل مستشفيات العزل ثم المستشفيات العادية، ثم تتجه لتلقيح الفئات الأولى بالرعاية ككبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والفشل الكلوي، ضد فيروس كورونا.



وأكد رئيس لجنة مكافحة كورونا أن «نجاح الوزارة في التعامل مع ذروة الموجة الأولى والثانية نجاح مواطن»، موضحًا أنه «ناتج عن الالتزام بأقوى لقاح وهي الإجراءات الاحترازية».