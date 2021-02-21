 الشرطة بإقليم كتالونيا تعلن اعتقال 86 شخصا خلال الاحتجاجات على سجن مغني راب - بوابة الشروق
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الشرطة بإقليم كتالونيا تعلن اعتقال 86 شخصا خلال الاحتجاجات على سجن مغني راب

أ ش أ:
نشر في: الأحد 21 فبراير 2021 - 2:55 م | آخر تحديث: الأحد 21 فبراير 2021 - 2:55 م
علنت الشرطة في إقليم كتالونيا الإسباني، اليوم /الأحد/ اعتقال 34 شخصا في خامس أيام الاحتجاجات وأعمال الشغب التي شارك فيها يساريون بعدة مدن إسبانية؛ احتجاجا على سجن مغني الراب بابلو هاسيل، الذي اعتقل الأسبوع الماضي.. ليرتفع مجموع ما تم اعتقال إلى 86 شخصا.
وذكرت شرطة الإقليم - في بيان نقلته صحيفة "إل بريوديكو" المحلية - أن تم اعتقال ما مجموعه 86 شخصا منذ يوم الثلاثاء، وهو يوم اعتقال هاسيل وسجنه، بحسب الصحيفة.
واستخدمت قوات الأمن في الإقليم قنابل الغاز لتفريق المتظاهرين الذين بلغ عددهم نحو 6 آلاف، حسب تقديرات الشرطة المحلية.
كان آلاف المتظاهرين قد خرجوا إلى شوارع المدن الإسبانية، الثلاثاء الماضي؛ للمطالبة بإطلاق سراح مغني الراب بابلو هاسل، الذي صدر في حقه حكم بالسجن 9 أشهر بتهمة إهانة النظام الملكي وتمجيد الإرهاب على وسائل التواصل الاجتماعي، ووصف المتظاهرون محاكمته بأنها اعتداء على حرية التعبير.

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