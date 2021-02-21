السنغال تبدأ تطعيم العاملين بمجال الرعاية الصحية ضد كورونا هذا الأسبوع

من المقرر أن تبدأ السنغال هذا الأسبوع في تطعيم العاملين في مجال الرعاية الصحية ضد فيروس كورونا، وذلك بعدما تلقت تبرعا بواقع 200 ألف جرعة من لقاح سينوفارم من الصين.



ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن محمود ندياي المتحدث باسم وزارة الصحة، القول هاتفيا من داكار اليوم، إن السنغال تعتزم تطعيم 100 ألف من العاملين في مجال الرعاية الصحية خلال أول جولة من التطعيمات ابتداء من الأربعاء المقبل.



وأضاف المتحدث أنه بعد ذلك سوف يتم تطعيم كبار السن والذين يعانون من أمراض مزمنة.



وتسعى السنغال لتطعيم نحو 5ر3 مليون شخص في الجولة الأولى.



وقالت وزارة الصحة في بيان نشرته على صفحتها على موقع تويتر إنها سجلت أكثر من 32 ألف حالة إصابة وأكثر من 4900 حالة وفاة بالفيروس منذ بدء الجائحة.