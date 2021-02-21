نائب محافظ قنا يتفقد مؤسسات خدمية بنجع حمادي

تفقد حازم عمر نائب محافظ قنا، اليوم الأحد، عدد من المؤسسات الخدمية بقريتيّ بهجورة والسلامية بنجع حمادي لمتابعة سير العمل بها والتأكد من مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين رافقه خلالها عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

استهل نائب المحافظ جولته بزيارة مجمع الخدمات بقرية بهجورة حيث قام بزيارة للوحدة الصحية متفقدا قسم الاستقبال وطب الأسرة والصيدلية للوقوف على مستوى تقديم الخدمات الصحية على النحو المطلوب للمواطنين وكذا التأكد من توافر الأدوية والأمصال والمستلزمات الطبية وأدوات مكافحة العدوي موجها بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية للمترددين مع ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وتابع عمر جولته بتفقد مبنى الوحدة المحلية للقرية حيث تابع سير العمر بالمركز التكنولوجي ومكتب خدمة المواطنين وهنا استمع نائب المحافظ إلى عدد من المطالب التي قدمها أهالي القرية والتي وعد بدراستها وحلها مع الجهات المعنية.

واختتم نائب المحافظ جولته بالمرور على مبنى الوحدة المحلية لقرية السلامية موجها مسئولي الوحدة بضرورة الارتقاء بمستوى النظافة ومراجعة أعمال الإنارة والتمهيد الخاصة بالطرق الداخلية وكذا عمل لقاءات دورية للمواطنين بهدف الاستماع إلى شكواهم باعتبار المواطن شريك أساسي في تنفيذ خطط التنمية التي تنفذها الدولة.