اندلاع المزيد من أعمال العنف في إسبانيا مع استمرار الاحتجاجات ضد سجن مغني راب

اندلعت احتجاجات جديدة في وقت متأخر من مساء السبت، حيث خرج المتظاهرون إلى شوراع مدن رئيسية احتجاجا على سجن مغني راب شهير.

وتظاهر الآلاف من الأشخاص، معظمهم من الشباب، مساء السبت في الليلة الخامسة على التوالي للمطالبة بالإفراج عن مغني الراب بابلو هاسيل وإتاحة المزيد من حرية التعبير.

ونظمت مسيرات احتجاجية مساء السبت في برشلونة، وبالعاصمة الإسبانية مدريد، وفي بالما دي مايوركا، وبامبلونا وفي عدد من المدن الكاتالونية شمال شرقي إسبانيا، بما في ذلك مدينة ليدا مسقط رأس مغني الراب. وتحولت بعض الاحتجاجات إلى أعمال عنف.

وذكرت السلطات الإقليمية أنه تم اعتقال ما لا يقل عن 11 شخصا في كاتالونيا وحدها.

وقدرت الشرطة بأن 6 آلاف متظاهر على الأقل تجمعوا في وسط مدينة برشلونة، المدينة الرئيسية في كتالونيا، في أكبر تجمع حاشد حتى الآن.

واستخدم المتظاهرون مرة أخرى صناديق القمامة لتشكيل الحواجز وأشعلوا النيران فيها. وحطموا نوافذ المتاجر في شارع باسيج دي جراسيا الراقي ونهبوا المتاجر.

وقام آخرون برشق ضباط الشرطة بالحجارة والزجاجات والمفرقعات والبيض.

واستخدمت الشرطة الهراوات وخراطيم المياه للسيطرة على الموقف. وذكرت صحيفة "إل بريديكو" أن الشرطة أطلقت الرصاص المطاطي مرة أخرى. وفقد متظاهر شاب عينه يوم الثلاثاء في برشلونة نتيجة لاستخدام مثل هذه الذخيرة.

واندلعت أعمال الشغب في البداية بعد اعتقال مغني الراب هاسيل يوم الثلاثاء الماضي لرفضه الحضور إلى السجن لتنفيذ مدة عقوبته.

وحكم على المغني البالغ من العمر 32 عاما مؤخرا بالسجن تسعة أشهر بتهمة إهانة النظام الملكي وتمجيد العنف.