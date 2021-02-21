التحقيق مع برلمانية تركية بعد اتهام وزير الداخلية لها بالارهاب

ذكرت وكالة "ميزوبوتاميا" التركية، اليوم الأحد، أن مكتب المدعي العام في أنقرة فتح تحقيقا ضد البرلمانية الكردية ديرايت ديلان طاشدمير بتهمة انتمائها إلى منظمة إرهابية مسلحة.

وجاء التحقيق بعد أن اتهم وزير الداخلية سليمان صويلو، في مقابلة تلفزيونية يوم السبت، عضو البرلمان عن حزب الشعوب الديمقراطي بزيارة منطقة جارا في شمال العراق، حيث يوجد لحزب العمال الكردستاني المحظور عدة قواعد.

وفي بيان مكتوب صدر صباح الأحد، قال مكتب المدعي العام إن التحقيق بدأ بعد أن اعتبرت السلطات تصريحات صويلو "تشكل شكوى رسمية ضد عضو البرلمان ديريت ديلان طاشدمير".

وقالت طاشدمير في تغريدة يوم السبت "وزير الداخلية في هذا البلد ذكر اسمي في بيان يفترض أنه يستند إلى رواية شخص واحد". وأضافت: "سوف نظهر أن هذا كذبة كبيرة وافتراء."

في 10 فبراير، شنت القوات التركية عملية في جارا، عبر الحدود من مقاطعتي شرناق وهكاري بجنوب تركيا، ضد حزب العمال الكردستاني، الذي تصنفه تركيا كمنظمة إرهابية بسبب قتاله من أجل الحكم الذاتي الكردي على الأراضي التركية منذ حوالي 40 عامًا.

وتم العثور على 13 شخصًا، 12 منهم من أفراد الأمن والمخابرات التركية ومدني واحد، مقتولين في 14 فبراير خلال العملية التي انتهت بعد فترة وجيزة حيث أعلن المسؤولون الأتراك أن الهدف كان إنقاذ الرجال الذين احتجزهم حزب العمال الكردستاني. وتصر تركيا على أن حزب العمال الكردستاني أعدم الرجال، بينما يقول حزب العمال الكردستاني إن الضربات الجوية التركية قتلتهم.