أعلن مطار "برلين-براندنبورج" الدولي الجديد بألمانيا، أنه من المقرر أن يغلق المطار الذي تم افتتتاحه حديثا في برلين مبنى 5 غدا الاثنين كرد فعل على الانخفاض الحاد في حركة الركاب بسبب تفشي وباء كورونا.

وقال هانس شتفان هونمان، المتحدث باسم المطار: "سوف نغلق المبنى في الوقت الحالي لمدة عام، ثم نقرر بعد ذلك، إذا سارت الأمور بشكل جيد، سوف نعيد افتتاحه"، وبذلك يكون من المحتمل ألا يتم فتح المبنى مجددا.

يشار إلى افتتاح المطار الدولي الجديد في أكتوبر الماضي بالقرب من مطار "شونفيلد" القديم بالعاصمة برلين، والذي كان تم تشغيله في عام 1976 في جمهورية ألمانيا الديمقراطية "ألمانيا الشرقية سابقا"، وتم تغيير اسم مطار "شونفيلد "إلى مبنى رقم 5 الملحق بالمطار الجديد.

وتم افتتاح المبنى رقم 1 بالمطار في 31 أكتوبر الماضي، بعد تأخير لمدة تسع سنوات ومضاعفة الميزانية الأصلية للمشروع البالغة 2 مليار يورو، ثلاث مرات.

وكان مقررا أن يظل المبنى رقم 5 في البداية مفتوحا لعدد من السنوات، حيث كان من المتوقع أن يتجاوز الطلب سعة البنية التحتية الجديدة – إلى أن انتشر فيروس كورونا. وشهدت مطارات برلين انخفاضًا حادًا في عدد المسافرين في عام 2020 بنحو ثلاثة أرباع وتراجعت إلى 9.1 مليون شخص فقط، وفقًا لمشغلي المطارات.

يشار إلى إغلاق مطار "تيجل"، الذي كان يخدم برلين الغربية سابقًا، ويقع بالقرب من وسط المدينة، وذلك في نوفمبر الماضي حيث تم تحويل جميع الرحلات الجوية إلى مطار "برلين-براندنبورج" الدولي الجديد الواقع في الضواحي الجنوبية الشرقية لبرلين.