فاوتشي: قد نضطر إلى ارتداء الكمامات حتى في العام 2022

اعتبر مدير المعهد الوطني الأمريكي للحساسية والأمراض المعدية، أنتوني فاوتشي، أن سكان الولايات المتحدة قد يضطرون إلى ارتداء الكمامات الطبية للحماية من فيروس كورونا حتى في 2022.

وقال فاوتشي، في مقابلة مع قناة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم الأحد، ردا على سؤال حول ما إذا سيكون على الأمريكيين ارتداء الكمامات حتى في 2022: "أعتقد أن هذا أمر محتمل".

وأشار فاوتشي إلى أن الأوضاع في الولايات المتحدة ستعود أواخر 2021 إلى حالة طبيعية نسبيا علما بالتطورات التي مرت بها البلاد عام 2020، موضحاً أنها ستكون أفضل بكثير من تلك التي تعيشها الولايات المتحدة في الوقت الراهن، وفقاً لما نقله موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

لكنه أشار إلى أن عوامل مثل تلقيح معظم سكان البلاد للوقاية من الفيروس، والانخفاض الكبير لمستوى الإصابات في المجتمع، ستؤدي إلى تخفيف الإجراءات الاحترازية العامة بما في ذلك الإلزام بارتداء الكمامات.

وتعتبر الولايات المتحدة أول دولة في العالم من حيث عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا بأكثر من 28 مليون حالة، كما تتقدم على باقي الدول بفارق كبير من حيث حصيلة ضحايا الجائحة بحوالي 500 ألف شخص.