نفذت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، اليوم السبت، بمركز شباب سموحة، فعاليات الأسبوع الخامس من مشروع "ألف فتاة .. ألف حلم" برئاسة الدكتور صفاء الشريف وكيل الوزارة بهدف تعليم المهارات الأساسية في كرة القدم للفتيات.

ويهدف المشروع إلى تعليم كرة القدم لألف فتاة ضمن برنامج "تنمية المهارات الأساسية"، الذي ينظمه الدوري الإنجليزي الممتاز من خلال المركز الثقافي البريطاني بالشراكة مع وزارة الشباب والرياضة لتدريب مدربي كرة القدم.

ويعمل بالمشروع ٢٠ مدربا ومدربة، ويتولى كل مدرب ومدربة تدريب ٢٥ فتاة على لعب كرة القدم وذلك بمركز شباب سموحة، ليصبح إجمالي المستفيدين من المشروع ألف فتاة على مستوى الجمهورية، كما يتضمن البرنامج دورات لتعزيز الثقة بالنفس والتنظيم والعمل الجماعي.