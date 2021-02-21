سياسيون في روما يظهرون دعمهم لنائبة برلمانية بعد تعرضها لإهانات من أستاذ جامعي

أعرب سياسيون إيطاليون من مختلف الأطياف السياسية عن دعمهم للنائبة جيورجيا ميلوني يوم الأحد بعد أن تعرضت لإهانات من أستاذ جامعي.

ووصف أستاذ جامعي يدعى جيوفاني جوزيني النائبة ميلوني، زعيمة حزب "إخوان إيطاليا" اليميني المتشدد بـ"خنزيرة" و"بقرة"، كما أهانها ووصفها بأنها "بائعة سمك" بسبب خطاباتها البرلمانية، وذلك في برنامج إذاعي على محطة راديو "كونتروراديو".

وتم حذف فقرات الإساءة من البث ونأت محطة "كونتروراديو" بنفسها عن التصريحات اليوم الأحد، ونشرت اعتذار جوزيني لميلوني.

وكان من بين الذين تحدثوا عن دعمها رئيس الحزب الديمقراطي نيكولا زينجاريتي وعمدة روما فرجينيا راجي من حركة الخمس نجوم المناهضة للمؤسسات ووزير الإدارة العامة الإيطالي ريناتو برونيتا، من حزب فورزا إيطاليا اليميني.

وشكرت ميلوني أولئك الذين دعموها، ومن بينهم الرئيس سيرجيو ماتاريلا، الذي قالت إنه تواصل معها شخصيا للتعبير عن دعمه.