ننشر بيان المجلس الرئاسي والحكومة الليبية بشأن محاولة اغتيال وزير داخلية الوفاق

تابع المجلس الرئاسي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية الحادث الذي تعرض له موكب وزير الداخلية بحكومة الوفاق الليبية فتحي باشاغا ظهر اليوم الأحد، وفي الوقت الذي يهنئ فيه كل من أعضاء المجلس الرئاسي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية، باشاغا على سلامته وسلامة كافة المواطنين الموجودين في موقع الحادث، أكدت رئاسة المجلس ورئيس الحكومة على ما يلي:

- الاستنكار والاستهجان الشديدان لهذه الحادثة.

- دعوة الجهات القضائية والضبطية بشكل عاجل إلى فتح تحقيق نزيه وشفاف في ملابسات الحادثة وملاحقة مرتكبيها والتأكيد على عدم إفلات كل المتورطين من العقاب.

- إن مسيرة تحقيق الاستقرار التي شرعنا فيها مليئة بالتحديات والمتربصين، ومن هنا يجب علينا ألا نجعل لهم مجالا للفتنة وزرع المكيدة وعرقلة هذه المسيرة التي سلكناها معا من أجل النهوض بليبيا.

- ندعو كافة الأطراف في هذه المرحلة الحرجة إلى ضبط النفس والحرص على العمل معا للوصول للحقيقة ومحاسبة كل من خرق القانون من خلال الجهات القضائية والأمنية المختصة.

- السلطة الجديدة ستباشر عملها فور اعتمادها خلال الأيام المقبلة، وستعمل على أن يكون من أولوياتها بسط السيطرة الأمنية الكاملة على كافة التراب الليبي والحرص على تطبيق القانون بحزم من خلال الأجهزة القضائية والأمنية المختصة، لكي نتمكن من وضع مثل هذه الوقائع خلفنا.