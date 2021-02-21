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مستشار البيت الأبيض ينتقد سياسات ترامب في التعامل مع جائحة كورونا

واشنطن - أ ش أ:
نشر في: الأحد 21 فبراير 2021 - 10:41 ص | آخر تحديث: الأحد 21 فبراير 2021 - 10:41 ص

انتقد مستشار البيت الأبيض، كبير خبراء الأوبئة الأمريكيين أنتوني فاوتشي، سياسات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب التي تعامل بها مع جائحة كورونا المستجد، موضحا أن سياساته ساهمت في انتشار الوباء وخروجه عن السيطرة.

وقال مستشار البيت الأبيض -في تصريحات أوردتها قناة "الحرة" الأمريكية- إن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، "كان محظوظا جدا" بنجاته من عدوى فيروس كورونا المستجد، التي كانت قد أصابته العام الماضي، حيث أدخل إلى مستشفى "والتر ريد" العسكري، في أكتوبر الماضي، لتلقي العلاج من العدوى التي أصابته في أكثر أوقات حملته الانتخابية حساسية.

ولفت فاوتشي، إلى أن ترامب عمل على تشويه سمعته من خلال تصريحاته وتغريداته عبر تويتر، ما جعل الطبيب هدفا لمتطرفي اليمين، مؤكدا تلقيه وأسرته تهديدات خطيرة جراء التحريض ضده.
وأضاف أنه يضطر "حتى هذا اليوم إلى الاستعانة بعملاء فيدراليين مسلحين يحمونه طوال الوقت".

وكان فاوتشي صرح في وقت سابق بتلقيه رسالة تطاير منها مسحوق أبيض على وجهه عندما فتحها، إلا أن الفحوصات وجدت أنها لم تكن مؤذية، لحسن حظه.


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