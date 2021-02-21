 88% من المكودين بالبورصة يمتلكون محافظ بقيمة 3.4 مليار جنيه فقط - بوابة الشروق
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88% من المكودين بالبورصة يمتلكون محافظ بقيمة 3.4 مليار جنيه فقط


نشر في: الأحد 21 فبراير 2021 - 3:14 م | آخر تحديث: الأحد 21 فبراير 2021 - 3:14 م

أشارت الإدارات المختصة بهيئة الرقابة المالية، إلى أن عدد المتعاملين المكودين الذين يمتلكون أسهما في الشركات المقيدة بالبورصة المصرية يصل لحوالي 383 ألف متعامل، منهم 337 ألف متعامل بنسبة 88% يمتلكون محافظ بقيمة 3.4 مليار جنيه بمتوسط قيمة للمحفظة 10 آلاف جنيه مصري.

وأضاف رئيس الهيئة، أن الإحصائيات توضح أن 56% أو بما يقرب من 215 ألف متعامل يمتلكون محافظ أقل من 5000 جنيه مصري بقيمة إجمالية 263 جنيها مصريا، وبمتوسط قيمة للمحفظة 1220 جنيها مصريا، في حين أن ثلثي المتعاملين أو 253 ألف متعامل يمتلكون محافظ أقل من 10 آلاف بإجمالي قيمة 540 مليون بمتوسط 2140 جنيها مصريا للمحفظة.

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