قال الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، إن وزارة الصحة والسكان وفرت الأطقم الطبية في المنافذ والمطارات السياحية وبخاصة في مدينتي شرم الشيخ والغردقة بناءً على طلب السياحة، منوهًا إلى أن المكان الخاص بسحب عينات كورونا بالغردقة لم يكن لائقا للسائحين.

وأضاف العناني في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، في برنامجها «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه على قناة «ON»، اليوم السبت، أنه تم تخصيص مقر مكتب هيئة تنشيط السياحة الخاص بالوزارة مؤقتًا لعمل الفحوصات، لأنه مكان واسع ونظيف وحضاري.

وأشار إلى أن النائبة نور علي رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب ورئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، أرسلت صورًا وفيديوهات لطوابير لم تعجبه، متابعًا: «قررنا بناء على ذلك نقل المقر إلى هيئة تنشيط السياحة في الغردقة».

وتابع: «السائح القادم إلى مصر يخضع للفحوصات في المطار، بعدها يقيم لمدة تتراوح بين 10 أيام وأسبوعين، وقبل العودة إلى بلادهم، تطلب بعض الدول ألا يعودوا إليها إلا بعد الخضوع لفحص pcr، وبعض الدول تطلب فحص الأجسام المضادة، ووزارة الصحة تقدم الفحصين بسعر مخفض لتشجيع السياحة».

وعقب على شكاوى مدينة مرسى علم، قائلًا: «زرتهم النهاردة والناس قالوا لي إن آخر وزير جالنا في عام 2007 وسمعت مشكلات 14 سنة في قعدة 4 ساعات، وكان لهم مطالب عديدة منها تواجد فريق طبي يجري فحوصات PCR عند المغادرة وسنتواصل مع وزيرة الصحة، لأن هذا الأمر يمثل عبئًا كبيرًا عليها، والوزارة لم تتأخر علينا في أي شيء أبدًا».