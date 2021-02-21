 السيطرة على حريق بعقار في الزاوية الحمراء دون خسائر بشرية - بوابة الشروق
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السيطرة على حريق بعقار في الزاوية الحمراء دون خسائر بشرية

شريف حربي:
نشر في: الأحد 21 فبراير 2021 - 12:08 ص | آخر تحديث: الأحد 21 فبراير 2021 - 12:08 ص

تلقت غرفة العمليات بحى الزاوية الحمراء، بلاغا بنشوب حريق محدود بسطح العقار رقم 1شارع التعاون.

وبناءًا على تعليمات اللواء هشام عصمت عبد الحميد، رئيس حى الزاوية الحمراء، تم متابعة الجهات المختصة والسيطرة على الحريق ولا يوجد خسائر فى الأرواح.

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