السيطرة على حريق بعقار في الزاوية الحمراء دون خسائر بشرية

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بعد السماح بعدم حضور الطلاب في المدارس.. كولي أمر:
أرى ضرورة الذهاب ولكن مع إجراءات احترازيةسعيد بالقرار وسأستبدل الحضور بوسائل التعليم أون لاينغير مهتم
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تلقت غرفة العمليات بحى الزاوية الحمراء، بلاغا بنشوب حريق محدود بسطح العقار رقم 1شارع التعاون.
وبناءًا على تعليمات اللواء هشام عصمت عبد الحميد، رئيس حى الزاوية الحمراء، تم متابعة الجهات المختصة والسيطرة على الحريق ولا يوجد خسائر فى الأرواح.