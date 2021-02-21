«وكيل الشيوخ» تشارك في حفل السفارة اليابانية تحت شعار «مجتمع تتألق فيه المرأة»

حضرت وكيل مجلس الشيوخ فيبي فوزي حفل السفارة اليابانية بالقاهرة، الذي أقيم مساء اليوم السبت، للترحيب بشخصيات نسائية بارزة في مختلف المجالات تحت شعار "مجتمع تتألق فيه المرأة".
أقيم الحفل تفعيلا لتوجهات الحكومه اليابانية لدعم المرأة وتقدير دورها، خصوصا العبء الكبير الذي تتحمله في ظل جائحة كورونا ولتحقيق التعارف والتواصل مع عدد من السيدات ذوات المكانة في المجتمع.
وأكدت وكيل مجلس الشيوخ خلال مشاركتها في الحفل، أهمية ومتانة أواصر التعاون بين مصر واليابان وما يتمتع به البلدان من عمق حضاري يسهم في التقريب بين شعبيهما، مشيدة بما شهدته هذه العلاقات من طفرة كبيرة منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي المسؤولية، ما بدا واضحا من خلال الزيارات المتبادلة بين القيادة السياسية في البلدين.
كما نقلت وكيل مجلس الشيوخ تحيات المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ للسفير الياباني في القاهرة وترحيبه بالتعاون بين المجلس والمؤسسات التشريعية في اليابان، الأمر الذي من شأنه تعزيز التعاون على مختلف الأصعدة.