بدأت الجزائر، اليوم الأحد، في عملية التلقيح بالجرعة الثانية ضد فيروس كورونا، بالنسبة للمواطنين اللذين تلقوا اللقاح مع الأوائل، على مستوى المؤسسة العمومية للصحة الجوارية بسيدي أمحمد بوشنافة بالينابيع بالجزائر العاصمة.

ونقلًا عن وكالة الأنباء الجزائرية، مساء الأحد، عبر المواطنون اللذين توافدوا على المصحة منذ الساعات الأولى من صبيحة يوم الأحد عن ارتياحهم لظروف الاستقبال وعن التنظيم المحكم لهذه العملية، كما عبروا عن ارتياحهم لعدم تعرضهم لآية أثار جانبية للقاح.

من جهتها، أكدت المكلفة بالاتصال لحملة التلقيح ضد كورونا بالمؤسسة العمومية للصحة الجوارية بسيدي أمحمد بوشنافة بالينابيع، أسيا قرومي، أن أكثر من 425 شخصا تلقوا اللقاح ضد فيروس كورونا منذ انطلاق العملية، مشيرة أن 30 شخصا تلقوا هذا الأحد الجرعة الثانية من لقاح كورونا، وأنه لم تسجل آية أعراض جانبية خطيرة ما عدا بعض الحمى وهي أعراض طبيعية.