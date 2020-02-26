 آلاف القبارصة يحتجون مجددا على قيود كورونا والفساد رغم حظر التجمعات - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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آلاف القبارصة يحتجون مجددا على قيود كورونا والفساد رغم حظر التجمعات

رويترز
نشر في: الأحد 21 فبراير 2021 - 8:04 ص | آخر تحديث: الأحد 21 فبراير 2021 - 8:04 ص

شارك آلاف القبارصة في العاصمة نيقوسيا بمسيرة احتجاج على قيود فيروس كورونا والفساد، رغم فرض حظر التجمعات في البلاد تفاديا لانتشار الفيروس.

وحمل مشاركون في المسيرة الورود واللافتات من وسط العاصمة إلى مبنى البرلمان.

وراقبت الشرطة من بعيد المحتجين الذين التزموا بالإجراءات الوقائية من فيروس كورونا.

وتفرض قبرص إجراءات العزل العام وتشددها بين وقت وآخر منذ نحو عام. ومع ذلك، أثار الإعلان عن وقائع فساد في مشروع لمنح الجنسية مقابل الاستثمار استياء عاما.

وتأتي هذه المسيرة بعد حملة عنيفة شنتها الشرطة على احتجاج سابق وأثارت انتقادات واسعة في الأسبوع الماضي.

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