تكساس تستعيد الكهرباء وتعاني لتأمين مياه الشرب



أعادت سلطات تكساس التيار الكهربائي إلى الولاية الأمريكية ما يخفف من معاناة السكان بعدما بلغت تدنت درجات الحرارة إلى مستويات غير مسبوقة لأيام لكن الملايين ما زالوا غير قادرين على الوصول إلى مياه صالحة للشرب.



وقال المدير التنفيذي للجنة تكساس لنوعية البيئة توبي بيكر للصحفيين خلال إيجاز متلفز "بسبب نقص الطاقة وتجمّد الأنابيب والضغط من جهة الاستخدام في بعض الأحيان، شهدنا ارتفاعا في عدد الأنظمة التي تواجه مشكلات" في المياه، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.



وأشار إلى أن 14,3 مليون من سكان الولاية البالغ عددهم نحو 29 مليونا تأثّروا بمشاكل المياه، في وقت وزّع مسؤولون المياه العذبة والغذاء على آلاف الأشخاص.



وعادت الخدمات العامة إلى طبيعتها، بحسب ما ذكر "مجلس تكساس للكهرباء الموثوقة" الجمعة، لكن كان لا يزال أكثر من 50% من عملائه من دون كهرباء حتى أمس السبت بينما عملت الفرق جاهدة لإصلاح الخطوط المعطّلة، وفق موقع "باورآوتاج.يو إس".



وفي وقت اتضحت حصيلة ضحايا موجة البرد في منطقة جنوب وسط البلاد حيث سجّلت نحو 70 وفاة مرتبطة بالطقس، أصدر الرئيس الأمريكي جو بايدن إعلان طوارئ لـ77 من مقاطعات تكساس الأكثر تضررا.



ويسمح الإعلان بأن تنسّق وزارة الداخلية ووكالة إدارة الطوارئ الفدرالية جهود الإنقاذ في الحالات الطارئة وتسريع إيصال المساعدات.



ويمثّل الوضع الذي شهدته تكساس أول أزمة داخلية كبيرة يواجهها بايدن الذي أشار إلى أنه يرغب بزيارة الولاية مطلع الأسبوع المقبل، لكنه لا يريد بأن تشتت أي زيارة له الانتباه عن جهود الإنقاذ.