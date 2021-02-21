عرض الفيلم التسجيلي «إخوان النازي» بمركز إبداع الإسكندرية

نظم مركز الحرية للابداع، التابع لصندوق التنمية الثقافية، مساء اليوم السبت، عرضا خاصا للفيلم التسجيلى "إخوان النازي" للمخرجة جيهان يحيى، بالتعاون مع المركز القومى للسينما ، وذلك بمقر المركز وسط الاسكندرية.

فيلم "إخوان النازي" هو أول فيلم من إنتاج مصري يكشف بالمشاهد المصورة الحقيقية النادرة والوثائق الحكومية البريطانية والألمانية والأمريكية أسرار فرقة "إخوان النازي" التي شكلها حسن البنا المرشد العام الأول لجماعة الإخوان الإرهابية التي حاربت مع الرايخ الثالث النازي بقيادة أدولف هتلر خلال الحرب العالمية الثانية.

يعرض الفيلم أسرار تشكيل فرقة "إخوان النازي"، و تفاصيل تجنيد حسن البنا كعميل رسمي بدوام كامل لحساب الرايخ الثالث الألماني، مع مستندات تجنيد البنا وكيف تواصل مرشد جماعة الإخوان من القاهرة عن طريق الشفرة مع الاستخبارات النازية في برلين.

كما يكشف الفيلم بالمستندات البريطانية الرسمية عن تفاصيل خيانة البنا للفريق عزيز المصري أحد كبار قادة الجيش المصري قبل ثورة يوليو 1952، وأسرار العملية النازية السرية لتقويض الاقتصاد المصري و ما حدث للجنيه المصري الورقي في عام 1942، وتفاصيل اختراق عميلة بريطانية شابة لبيت حسن البنا في حي الحلمية الجديدة بالقاهرة، كما يكشف الفيلم عشرات الأسرار الموثقة بالمشاهد المصورة وشهادة الشهود.

عقب عرض الفيلم عقدت ندوة لمناقشته أدارها الناقد إسلام علي ، و الناقدة شاهندة محمد ، بحضور عدد من المهتمين بالحركة الثقافية و الفنية بالاسكندرية .