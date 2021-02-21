بريطانيا تدرس حظر استيراد المياه المعدنية من الاتحاد الأوروبي

أفادت صحيفة "صنداي تلجراف" اليوم الأحد بأن المملكة المتحدة تدرس فرض حظر على استيراد المياه المعدنية ومنتجات غذائية أخرى من الاتحاد الأوروبي، وذلك ردًا على حظر الاتحاد لصادرات البلاد من المحار.

ونقلت الصحيفة عن مصادر حكومية رفيعة المستوى أن المقترحات ستنهي فعليا بعض الترتيبات مع الاتحاد الأوروبي بصورة مبكرة. وتتضمن المقترحات حظر استيراد بذور البطاطس من التكتل، وهو الأمر الذي كان مقررا له أن يدخل حيز التنفيذ في يونيو.

وكانت المفوضية أعلنت في وقت سابق من الشهر الجاري أنها ستحظر بشكل دائم استيراد المحار الحي وبلح البحر من بعض المياه البريطانية، وفقا لوكالة "بلومبرج" للأنباء.

وذكرت الصحيفة أن المفوض الأوروبي لصحة وسلامة الغذاء رفض طلبا من وزير البيئة البريطاني لعقد لقاء.