سقوط فني كهرباء من على عامود إنارة بالدقهلية

أصيب فني كهرباء بجروح وكسور متعددة، بعد سقوطه من على عامود إنارة أثناء صيانته في مركز بلقاس بمحافظة الدقهلية.

وتلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء مصطفى كمال مدير المباحث الجنائية، يفيد ببلاغ لمركز شرطة بلقاس من مستشفى بلقاس المركزي، بوصول "سمير مجدي عبد الباسط" 29 سنة فني بشبكة كهرباء بلقاس، ومقيم في قرية المعصرة دائرة المركز، مصاب بكسر في الحوض بسبب سقوط من علو.

وبانتقال الضباط والفحص وسؤاله، أقر بأنه حال صيانة أحد أعمدة الإنارة بالقرية، سقط به العامود نتيجة تهالكه، مما أدى إلى حدوث إصابته، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم ۲۰۲۱ / ۱۲۱۰ إداري مركز بلقاس، وجاري العرض على النيابة العامة.