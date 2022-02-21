غرفة التجارة الأمريكية تطالب اليابان بتخفيف القيود على دخول الأجانب



رحبت غرفة التجارة الأمريكية في اليابان بقرار السلطات اليابانية الفتح المحدود للحدود أمام دخول الأجانب، في حين دعت السلطات إلى زيادة الحد الأقصى لعدد الأجانب المسموح لهم بدخول اليابان وتسهيل الإجراءات البيروقراطية "الكابوسية".

وقال كريستوفر لافلور المستشار المتخصص لغرفة التجارة الأمريكية في اليابان لتلفزيون بلومبرج اليوم الاثنين إن خطط إعادة فتح حدود اليابان تدريجيا اعتبارا من الأسبوع المقبل سيراقبها مجتمع الأعمال بدقة.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أنه اعتبارا من أول مارس المقبل ستفتح الحكومة اليابانية أمام الأجانب القادمين إلى البلاد من غير السائحين، مع زيادة عدد الأجانب المسموح لهم بدخول البلاد من 3500 شخص حاليا إلى 5000 شخص يوميا. وكان منع دخول الأجانب الجدد إلى اليابان موضع انتقاد قوي من منظمات الأعمال وهو ما حرم مئات الآلاف من الأشخاص من دخول البلاد.

وقال لافلور إن هذه الخطوة مازالت تعني تحقيق تقدم بطيء أمام القضاء على قوائم الانتظار الطويلة للأجانب الراغبين في دخول اليابان.