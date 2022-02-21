نيوزيلندا تسجل 2365 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالتي وفاة

أعلنت وزارة الصحة في نيوزيلندا أن البلاد سجلت يوم الاثنين 2365 إصابة جديدة بمرض كوفيد-19، وحالتي وفاة.

وبحسب ما أوردته صحيفة "نيوزيلاند هيرالد" على موقعها الالكتروني، وصل عدد الإصابات في نيوزيلندا بسبب كورونا إلى32 ألفا و927، والوفيات إلى 55 ، منذ تفشي الوباء في البلاد قبل حوالي عامين.

وكانت إحدى حالتي الوفاة لمريض بمستشفى ميلدمور في مدينة أوكلاند، والأخرى لمريض يبلغ من العمر 70 عاما، كان يتلقى العلاج بمستشفى أوكلاند سيتي، بحسب الوزارة.

وهناك 116 مريضا بكوفيد-19 يتلقون العلاج بالمستشفيات حاليا، واحد منهم داخل العناية المركزة.