أعلن الاتحاد المصري للكرة الطائرة، مواعيد مباريات الدور النهائي من مسابقة دوري النخبة، وذلك بعد انتهاء المرحلة الأولى من المسابقة.

ومن المنتظر أن تبدأ الجولة الأولى من المرحلة الختامية، الأحد المقبل، بنظام دوري من دور واحد، حيث يخوض كل فريق 7 مباريات، من أجل ترتيب الفرق من الأول للثامن، على أن تختتم مباريات المرحلة بالكامل، الأحد 13 مارس المقبل.

وسيلتقي الأهلي والزمالك في الجولة السابعة وختام المرحلة الأولى من دوري الكرة الطائرة ( دوري النخبة ) يوم الأحد 13 مارس في الثامنة مساء على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

وستقام لقاءات الثلاث جولات الأولى على صالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر، ثم الجولتين الرابعة والخامسة على صالة برج العرب بالإسكندرية، ثم تقام مباريات الجولة السادسة والسابعة على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

وجاءت مواعيد مباريات المرحلة الأولى من الدور النهائي للمسابقة، على النحو التالي: