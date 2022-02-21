قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن حلف شمال الأطلسي "الناتو" أصرّ على بقاء أبوابه مفتوحة لانضمام دول مثل أوكرانيا.

وأضاف في كلمة عقب اجتماع مجلس الأمن القومي، اليوم الاثنين، أنه "من غير المقبول أن تقوم أي دولة ببناء أمنها على حساب دول أخرى".

وأوضح أن "الغرب يتجاها مطالب روسيا الأمنية ولم يبد أي جدية بشأنها"، مشيرًا إلى أنّ "الكرة في ملعب واشنطن بشأن الأزمة الأوكرانية".

ولفت إلى أنّ "توسع الناتو أمر جوهري بالنسبة لروسيا"، مؤكّدًا أنّ "أي إعلان عن عدم ضم أوكرانيا للناتو من شأنه تخفيف التصعيد".

وأشار إلى "استعداد بلاده لمناقشة المسائل الخلافية مع واشنطن خاصة ما يتعلق بوقف تمدد الناتو شرقا".