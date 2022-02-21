محافظ الغربية يتفقد أعمال الرصف بسكة سيجر الجانبية وكورنيش الغفران

تفقد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، مساء اليوم، مشاريع الرصف الجارية التي تشهدها المحافظة، خلال جولة رافقه خلالها الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ.

وتابع رحمي أحد الشوراع بقرية محلة مرحوم والمقرر رصفه، كما تفقد أعمال رصف شارع الإسكندرية، وأعمال وضع البلدورات بالجزء الخاص بمزلقان المطاحن والذي كان يمثل مشكلة مرورية بسبب عدم تأهيله.

وفي ذات السياق، تفقد المحافظ أعمال الرصف بشارع سكة سيجر، والذي تتم به حاليا أعمال رفع كفاءة تشمل الطريق بالكامل، من تجديد الأرصفة على جانبي الطريق، ووضع البلدورات، وتركيب بالوعات الصرف، وغيرها من الأعمال التمهيدية والتي تسبق تنفيذ أعمال الرصف.

واستكملت الجولة بتفقد أعمال الرصف بشارع الجانبية والذي يعد واحدا من أهم الشوارع المرورية الواصلة بين حي أول وثان طنطا بطول ١٢٠٠ متر، وبتكلفة ٨ ملايين جنيه، وتم وضع طبقة الأسفلت الأولى، وجاري أعمال وضع البلدورات وتركيب الإنترلوك على جانبي الطريق، تمهيداً لوضع طبقة الأسفلت النهائية، واختتمت الجولة بتفقد تطوير كورنيش الغفران.

وخلال الجولة، تم غلق وتشميع أحد الكافيهات لتقديمها الشيشة، وإزالة كافة الإشغالات بشارع محلة مرحوم الرئيسي، وغلق وتشميع ورشة حرفية لمخالفتها مواعيد الغلق المقررة.

ورافق المحافظ خلال الجولة الدكتور محمود عيسى رئيس حي ثان طنطا، وعادل داوود رئيس حي أول طنطا، وحسام عبد اللطيف رئيس مركز ومدينة طنطا.