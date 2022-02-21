جون كيري: مصر اتخذت خطوات كثيرة وتضع أهدافا طموحة لمواجهة تغير المناخ

قال المبعوث الرئاسي الأمريكي لتغير المناخ جون كيري، إن مصر اتخذت خطوات كثيرة وتضع أهدافًا طموحة فيما يخص مواجهة تغير المناخ.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع سامح شكري وزير الخارجية، اليوم الاثنين، أنه تم تدشين فريق عمل مشترك بين البلدين له هدف مشترك يتعلق بالاجتماع الذي سيعقد في نوفمبر المقبل (دورة مؤتمر الأطراف cop 27)، والتركيز على مسار واحد والعمل بصورة مباشرة.

وذكر أنّ مصر يجب أن يكون لديها مستقبل من الطاقة النظيفة والاستثمار في الوسائل الجديدة لتحقيق ذلك، ولفت إلى أنه لا توجد سياسة ولا أيديولوجية في هذا الأمر.

وأوضح أن الأمر يتعلق بالتهديد الذي يحدق بالكوكب وهو ما يدفع بالأفكار لمعرفة كيفية العمل مع ذلك، عبر الارتكاز على العلوم والفيزياء والرياضيات، وقال إنّ ما يحدث سببه الإنسان عبر اختياراته التي يقوم أو لا يقوم بها.

واعتبر أنّ الإنسان يُسهم بهذا الضرر للكوكب، وبالتالي فعلى القيادة أن تتخذ عدة خيارات، لافتًا إلى ضرورة تنفيذ كل الوعود التي تم إعلانها في قمة جلاسكو الأخيرة وزيادة الجهود والمساعدة في انضمام البلدان لتضع طموحاتها المناخية.