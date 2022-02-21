البرلمان المجري ينتخب رئيسا جديدا للبلاد في 10 مارس

أعلن رئيس البرلمان المجري لاسزيو كوفر في بودابست اليوم الاثنينن أن البرلمان سوف ينتخب رئيسا جديدا للبلاد في العاشر من مارس المقبل.

ولأول مرة في التاريخ الحديث للبلاد ستتولى امرأة رئاسة الدولة ، حيث يعتبر انتخاب كاتلين نوفاك أمرا مفروغا منه بعد قيام رئيس الوزراء فيكتور أوربان بترشيحها نيابة عن حزبه فيدس.

وقد يتم انتخاب نوفاك ، وهي وزيرة سابقة لشؤون الأسرة ، في الجولة الأولى ، حيث يستحوذ حزب فيدس على أغلبية الثلثين اللازمة .

وينظر إلى نوفاك على أنها داعمة مخلصة لأوربان، بتأييدها سياساته المحافظة المتطرفة بشأن الأسرة وأدوار الجنس إبان توليها الوزارة.ويقول المنتقدون أن هذه السياسات تشجع على المواقف العدائية تجاه المثليين والمتحولين جنسيا.

يذكر أن الرئيس المجري ، وهو منصبه شرفي إلى حد كبير ، يتم انتخابه لفترة ولاية مدتها خمس سنوات.

وتأتي الانتخابات قبل أقل من أربعة أسابيع من الانتخابات البرلمانية في الثالث من نيسان/إبريل القادم ، التي تكاتف فيها أحزاب المعارضة من شتى الطيف السياسي في محاولة لإقصاء أوربان من منصبه بعد 12 عاما في السلطة.